Трансляцию открытия XXXI международного кинофестиваля "Лістапад" будет вести Белтелерадиокомпания

Считаные часы остаются до старта XXXI Минского международного кинофестиваля "Лістапад". Форум торжественно откроет свои двери на подмостках Дворца Республики.





Трансляцию открытия, а также закрытия, будет вести Белтелерадиокомпания. Сегодня она начнется в 21:05 на "Беларусь 3".

В этом году его слоган - "История, меняющая взгляд". На фестиваль отобрано более 150 фильмов из 41 страны. Впервые приедут представители из Вьетнама и Филиппин. Белорусы представят более 10 лент. Дебютная работа нашего режиссера Дмитрия Сороки "Переломный момент" станет фильмом открытия.

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fcedf8d-8540-49b2-82e5-d30128755036/conversions/9b3dc35a-1fc2-4a60-bc67-abb288e84592-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fcedf8d-8540-49b2-82e5-d30128755036/conversions/9b3dc35a-1fc2-4a60-bc67-abb288e84592-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fcedf8d-8540-49b2-82e5-d30128755036/conversions/9b3dc35a-1fc2-4a60-bc67-abb288e84592-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fcedf8d-8540-49b2-82e5-d30128755036/conversions/9b3dc35a-1fc2-4a60-bc67-abb288e84592-xl-___webp_1920.webp 1920w

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси: "Картины все очень интересные, более 3,5 тыс. заявок было прислано. В целом, я представить себе не могу, как наша комиссия справилась с отбором в шорт-лист фестиваля, но, тем не менее, справились, поэтому программа обещает быть очень интересной".

В рамках кинофестиваля пройдет 8 конкурсных программ