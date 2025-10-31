3.70 BYN
Трансляцию открытия XXXI международного кинофестиваля "Лістапад" будет вести Белтелерадиокомпания
Считаные часы остаются до старта XXXI Минского международного кинофестиваля "Лістапад". Форум торжественно откроет свои двери на подмостках Дворца Республики.
Трансляцию открытия, а также закрытия, будет вести Белтелерадиокомпания. Сегодня она начнется в 21:05 на "Беларусь 3".
В этом году его слоган - "История, меняющая взгляд". На фестиваль отобрано более 150 фильмов из 41 страны. Впервые приедут представители из Вьетнама и Филиппин. Белорусы представят более 10 лент. Дебютная работа нашего режиссера Дмитрия Сороки "Переломный момент" станет фильмом открытия.
Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси: "Картины все очень интересные, более 3,5 тыс. заявок было прислано. В целом, я представить себе не могу, как наша комиссия справилась с отбором в шорт-лист фестиваля, но, тем не менее, справились, поэтому программа обещает быть очень интересной".
В рамках кинофестиваля пройдет 8 конкурсных программ
В рамках кинофестиваля пройдет 8 конкурсных программ: игрового, неигрового, анимационного кино, фильмы для детской и юношеской аудитории "Лістападзік", "Кино молодых", национальных киношкол, национальный конкурс и конкурс короткометражных фильмов.
Также в программе - Дни национального кино государств и наблюдателей ЕАЭС. Фильмы будут демонстрировать в кинотеатрах "Победа", "Мир", "Центральный", "Пионер", "Беларусь" города Минска, а также в регионах Беларуси. Продлится "Лістапад" до 7 ноября.