Участники Police in Paris рассказали, почему выбрали такое название для музыкальной группы

Как признались молодые люди, они накопили много опыта, связей и решили сделать себе хорошее имя, которое бы бросалось в глаза и ассоциировалось с той музыкой, какую они создают. "У нас было много вариантов, мы долго не могли определиться, но в итоге поняли, что Police in Paris - это самый лучший вариант, который был на карандаше, - добавили Влад Кульбицкий и Влад Ковчук. - Ко всему прочему, это имя во всех социальных сетях было абсолютно не занято. А ведь сейчас очень тяжело найти такой никнейм".