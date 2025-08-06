3.69 BYN
3.00 BYN
3.46 BYN
Участники Police in Paris рассказали, почему выбрали такое название для музыкальной группы
Влад Ковчук и Влад Кульбицкий являются участниками группы Police in Paris ("Полиция в Париже"), почему молодые люди остановились именно на этом никнейме, они рассказали в "Актуальном интервью".
"До того, как стали называться Police in Paris, у нас был другой никнейм - Dissomia. Но его все неправильно произносили и писали", - сказали музыканты.
Как признались молодые люди, они накопили много опыта, связей и решили сделать себе хорошее имя, которое бы бросалось в глаза и ассоциировалось с той музыкой, какую они создают. "У нас было много вариантов, мы долго не могли определиться, но в итоге поняли, что Police in Paris - это самый лучший вариант, который был на карандаше, - добавили Влад Кульбицкий и Влад Ковчук. - Ко всему прочему, это имя во всех социальных сетях было абсолютно не занято. А ведь сейчас очень тяжело найти такой никнейм".
В общем, по словам участников музыкальной группы, название вышло простое, легко запоминающееся, но со вкусом. Чуть позже они связали никнейм и с образами в одежде.