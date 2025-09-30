В башне Щитовке Новогрудского замка может появиться музей

Новогрудок - один из старейших городов Беларуси. В населенном пункте находится и одна из достопримечательностей, исторический памятник, с которым ассоциируется город, - Новогрудский замок.

Какие работы по его восстановлению сделаны и что можно будет увидеть в перспективе, рассказала в "Актуальном интервью" начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Новогрудского райисполкома Наталия Жишко.

Она подчеркнула, что Новогрудский замок является самым посещаемым объектом, потому что в любом учебнике по истории Беларуси можно увидеть картину руин Новогрудского замка.

Наталия Жишко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/451700cb-e928-432a-8fec-0bdd46e336a0/conversions/96f85598-15f5-4327-a725-73fb3a38711a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/451700cb-e928-432a-8fec-0bdd46e336a0/conversions/96f85598-15f5-4327-a725-73fb3a38711a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/451700cb-e928-432a-8fec-0bdd46e336a0/conversions/96f85598-15f5-4327-a725-73fb3a38711a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/451700cb-e928-432a-8fec-0bdd46e336a0/conversions/96f85598-15f5-4327-a725-73fb3a38711a-xl-___webp_1920.webp 1920w Наталия Жишко

"С 2012 года в стране реализуется программа "Замки Беларуси", согласно которой проводится реконструкция замка. Изначально была проведена археология, во время которой изучили все, что есть, что можем восстановить, решили, каким образом это можно сделать", - поделилась Наталия Жишко.

Представитель Новогрудского райисполкома заявила, что после проведенных археологических работ стало понятно, что замок разрушался столетиями, поэтому восстановить его за год-два не получится, потому что он строился, начиная с 13 века, а отреставрировать, спасти и законсервировать его невозможно.

Наталия Жишко сообщила, что в Костельной башне проведены серьезные работы - забиты буронабивные сваи, укреплены склоны габионами. У оставшихся двух башен - Щитовки и Костельной, имеются фундаменты 6,5-7 м. Сейчас башни вскрыты до уровня второго этажа.

"Немногие знают, что с 1802 года Новогрудский замок был городской свалкой. Было дано негласное разрешение свозить туда мусор, а гласное - забирать камни и кирпичи для мощения улиц и строительства жилья в Новогрудке. Насчитывается 2,5 м, как показывает археология, хоть исторического, но мусора, поэтому 6,5-7 м фундамента находится в земле", - рассказала начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Новогрудского райисполкома.