В башне Щитовке Новогрудского замка может появиться музей
Новогрудок - один из старейших городов Беларуси. В населенном пункте находится и одна из достопримечательностей, исторический памятник, с которым ассоциируется город, - Новогрудский замок.
Какие работы по его восстановлению сделаны и что можно будет увидеть в перспективе, рассказала в "Актуальном интервью" начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Новогрудского райисполкома Наталия Жишко.
Она подчеркнула, что Новогрудский замок является самым посещаемым объектом, потому что в любом учебнике по истории Беларуси можно увидеть картину руин Новогрудского замка.
"С 2012 года в стране реализуется программа "Замки Беларуси", согласно которой проводится реконструкция замка. Изначально была проведена археология, во время которой изучили все, что есть, что можем восстановить, решили, каким образом это можно сделать", - поделилась Наталия Жишко.
Представитель Новогрудского райисполкома заявила, что после проведенных археологических работ стало понятно, что замок разрушался столетиями, поэтому восстановить его за год-два не получится, потому что он строился, начиная с 13 века, а отреставрировать, спасти и законсервировать его невозможно.
Наталия Жишко сообщила, что в Костельной башне проведены серьезные работы - забиты буронабивные сваи, укреплены склоны габионами. У оставшихся двух башен - Щитовки и Костельной, имеются фундаменты 6,5-7 м. Сейчас башни вскрыты до уровня второго этажа.
"Немногие знают, что с 1802 года Новогрудский замок был городской свалкой. Было дано негласное разрешение свозить туда мусор, а гласное - забирать камни и кирпичи для мощения улиц и строительства жилья в Новогрудке. Насчитывается 2,5 м, как показывает археология, хоть исторического, но мусора, поэтому 6,5-7 м фундамента находится в земле", - рассказала начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Новогрудского райисполкома.
Собеседница также раскрыла, что в будущем после проведения реставрационных работ планируется в Щитовке сделать "холодную" музеефикацию. А на вопрос, будет ли в данной башне музей, Наталия Жишко ответила утвердительно.