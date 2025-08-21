В Беларуси продолжается благотворительная акция от БРСМ "В школу с добрым сердцем"

21 августа в Клецком районном социально-педагогическом центре волонтеры отряда БРСМ торжественно вручили подарки 7 воспитанникам. Каждый ребенок получил школьные принадлежности, игрушки, удобный рюкзак и сладкие угощения.

"Все в районе знают, что проходит акция "В школу с добрым сердцем", поэтому естественно, что каждое хозяйство хочет поучаствовать. ООО "Кухчицы" постоянно помогает детскому социальному приюту, на этот раз они подарили новый телевизор деткам. "Белая Русь" подарила сертификат на сумму 200 белорусских рублей, сам руководитель приюта выберет деткам то, что им действительно нужно", - рассказала первый секретарь Клецкого районного комитета БРСМ Валерия Кононович.

Татьяна Кононович, заведующая детским социальным приютом Клецкого районного социально-педагогического центра:

"Акция "В школу с добрым сердцем" у нас проводится уже не первый год, всегда к нам приезжают гости. В этом заинтересованы руководство нашего района, руководители предприятий и сельскохозяйственных организаций. Каждый год мы с нетерпением ждем эту акцию, потому что она предполагает веселье и улыбки детей, радость и сладкие подарки".