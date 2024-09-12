В Белгосфилармонии состоялся концерт оркестра Белтелерадиокомпании "В Шеметово у Шостаковичей"

Шедевры мировой классики. В Белгосфилармонии удивляли виртуозным 3-м скрипичным концертом Сен-Санса совместно с гостьей из Франции, знаменитой солисткой Шарлот Жюйар. "Реквием" Габриэля Форе прозвучал в исполнении народного артиста Беларуси Владимира Громова и Анастасии Храпицкой.