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В Белгосфилармонии состоялся концерт оркестра Белтелерадиокомпании "В Шеметово у Шостаковичей"

 Шедевры мировой классики. В Белгосфилармонии удивляли виртуозным 3-м скрипичным концертом Сен-Санса совместно с гостьей из Франции, знаменитой солисткой Шарлот Жюйар. "Реквием" Габриэля Форе прозвучал в исполнении народного артиста Беларуси Владимира Громова и Анастасии Храпицкой.

В программе также приняла участие Государственная академическая хоровая капелла Беларуси имени Ширмы. За дирижерским пультом - Вячеслав Бортновский.

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