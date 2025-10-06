В БГУКИ ведется набор участников на республиканский конкурс чтецов, посвященный 80-летию Победы

Республиканский конкурс чтецов, посвященный 80-летию Победы, продолжает искать таланты. Конкурс молодежный, а потому и возрастной ценз от 11 до 25 лет.

Продемонстрировать исполнительское мастерство могут как индивидуальные чтецы, так и исполнители учреждений образования, организаций культуры, частных театральных школ. Творческое состязание пройдет в два этапа - отборочный и заключительный.

К слову, пройти в финал смогут не более 60 человек. На кону Гран-при в размере 20 базовых величин.