В БГУКИ ведется набор участников на республиканский конкурс чтецов, посвященный 80-летию Победы
Автор:Редакция news.by
Республиканский конкурс чтецов, посвященный 80-летию Победы, продолжает искать таланты. Конкурс молодежный, а потому и возрастной ценз от 11 до 25 лет.
Продемонстрировать исполнительское мастерство могут как индивидуальные чтецы, так и исполнители учреждений образования, организаций культуры, частных театральных школ. Творческое состязание пройдет в два этапа - отборочный и заключительный.
К слову, пройти в финал смогут не более 60 человек. На кону Гран-при в размере 20 базовых величин.
Заявку на участие и видеоматериал необходимо отправить до 12 октября по адресу Рабкоровская, 17 или на почту Белорусского государственного университета культуры и искусств.