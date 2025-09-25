В Бресте стартовал Республиканский фестиваль белорусских фильмов

В Брест вернулся Республиканский фестиваль белорусских фильмов.

Гостеприимный и богатый на исторические событий город над Бугом в 9-й раз принимает у себя лучших представителей отечественного экранного искусства. Всего пять конкурсных программ: игровые, неигровые, телевизионные, анимационные и студенческие фильмы. Участвуют только те киноленты, которые созданы за последние 5 лет.

Телеканал "Беларусь 3" представит 4 документальные ленты о людях искусства, которые остаются за кадром, но именно их талант лежит в основе создания настоящих шедевров. Впервые работы будут оцениваться не единым составом жюри, а отдельными экспертными группами для каждого направления. Открыла фестиваль белорусских фильмов премьера - картина Кирилла Халецкого "Классная".

Кирилл Халецкий, режиссер фильма "Классная":

"Самый главный посыл фильма - подчеркнуть важность ежедневного труда педагогов, потому что у каждого в жизни была школа, были учителя. И своим фильмом мы показываем, что эта работа не заканчивается в 4 часа. Это работа практически 24 часа в сутки без выходных. И даже после выпуска учителя следят за судьбой своих учеников".

"Хотелось бы, что активнее развивалось белорусское кино, потому что для меня Беларусь - родная земля. Мне было 9 лет и я сюда приезжал, потому что здесь жила моя сестра, ее муж был архитектором, а я присматривал за их детьми. Радость от того, как в Беларуси все меняется", - отметил народный артист России Николай Бурляев.

Евгений Арендаревич, председатель Белорусского союза кинематографистов:

"Очень важно то, что старшее поколение передает свои знания, мудрость, умение поколению молодому, которое это впитывает, трансформирует на современный лад, задает звучание современного кинематографа. И поэтому сегодня, конечно, было достаточно большое количество заявок. Они отобраны. Это фестиваль, который показывает лучшее, что есть у нас на сегодняшний день".

А еще на фестивале организовали выставку "Современное белорусское кино. Визуальные образы".