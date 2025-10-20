В Гомеле пройдет кастинг на детское талант-шоу "Фактор.BY. Дети"

На сцене караоке-клуба по улице Коммунаров, 6 софиты включатся в 14:00. В течение пяти часов опытные вокалисты - финалисты "Фактор.BY" и победители "Славянского базара в Витебске" - будут слушать песни в исполнении а капелла (то есть без фонограммы), давать ценные советы и интересоваться жизнью ребят. К слову, 325 детей уже заявили о себе в предыдущих городах кастинг-марафона.