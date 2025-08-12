3.72 BYN
В Минск из Великого Новгорода привезли 12 репродукций икон XIII-XVI веков
12 августа в Минской городской ратуше открылась уникальная экспозиция "Безмолвная проповедь". К просмотру представлено 12 репродукций икон, привезенных из России.
Это коллекция копий шедевров древнерусской живописи одного из собраний Новгородского музея-заповедника. Работы выполнены в натуральную величину на деревянной основе в технике печати по левкасу. Такой способ позволяет максимально точно передать красоту и духовную силу оригиналов, которые никогда не покидают стены музея.
Исак Фрейдман, советник гендиректора Новгородского музея-заповедника (Россия):
"Мы рады, что 10-летний юбилей этой выставки отмечается в Минске. Проект был создан из желания показать друзьям сокровища, которыми владеет Великий Новгород. В одном из древнейших и крупнейших в России музеев представлено собрание древнерусской живописи. В нем содержатся уникальные экспонаты, которые не покидают стены музея ни под каким предлогом. Они слишком ценны".
За 10 лет репродукции побывали в десятках городов России и Европы. Теперь экспозиция отправляется в путешествие по Беларуси. До 7 сентября выставка находится в Минске. Следующей остановкой станет Полоцк.