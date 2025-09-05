3.70 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
В Минске 6 сентября стартует XV Республиканский фестиваль национальных культур
XV Республиканский фестиваль национальных культур стартует в Верхнем городе в Минске 6 сентября. Об этом рассказала начальник отдела по работе с национально-культурными общественными объединениями и общественными объединениями белорусов зарубежья Республиканского центра национальных культур Алина Самохина, пишет БЕЛТА.
"6 сентября в Верхнем городе с 12:00 до 17:00 пройдет концертная программа, где представят 62 танцевальных и музыкальных номера. Также будет работать выставка белорусских мастеров и национально-культурных общественных объединений Минска. В экспозиции покажут культуру аргентинцев, армян, афганцев, татар, башкир, греков, грузин, евреев, индийцев, казахов, китайцев, корейцев, молдаван, палестинцев, поляков, цыган, русских, туркмен, украинцев и эстонцев", - сказала Самохина.
По ее словам, гости праздника смогут познакомиться с национальной культурой диаспор, проживающих в Беларуси: продегустировать блюда разных стран, поучаствовать в мастер-классах, примерить национальные костюмы, написать свое имя на разных языках и познакомиться с национальной литературой.
Алина Самохина добавила, что отборочные туры фестиваля пройдут по областям и в столице, а заключительные мероприятия традиционно состоятся в Гродно. Республиканский фестиваль национальных культур, который проводится с 1996 года, уже стал символом дружбы, единства и уважения к культурному многообразию.