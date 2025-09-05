В Минске 6 сентября стартует XV Республиканский фестиваль национальных культур

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cab75a9a-da62-46b9-b509-b6005badfe0e/conversions/7d62c977-2db9-4b49-97a9-eb3ebe8de582-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cab75a9a-da62-46b9-b509-b6005badfe0e/conversions/7d62c977-2db9-4b49-97a9-eb3ebe8de582-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cab75a9a-da62-46b9-b509-b6005badfe0e/conversions/7d62c977-2db9-4b49-97a9-eb3ebe8de582-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cab75a9a-da62-46b9-b509-b6005badfe0e/conversions/7d62c977-2db9-4b49-97a9-eb3ebe8de582-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

XV Республиканский фестиваль национальных культур стартует в Верхнем городе в Минске 6 сентября. Об этом рассказала начальник отдела по работе с национально-культурными общественными объединениями и общественными объединениями белорусов зарубежья Республиканского центра национальных культур Алина Самохина, пишет БЕЛТА.

"6 сентября в Верхнем городе с 12:00 до 17:00 пройдет концертная программа, где представят 62 танцевальных и музыкальных номера. Также будет работать выставка белорусских мастеров и национально-культурных общественных объединений Минска. В экспозиции покажут культуру аргентинцев, армян, афганцев, татар, башкир, греков, грузин, евреев, индийцев, казахов, китайцев, корейцев, молдаван, палестинцев, поляков, цыган, русских, туркмен, украинцев и эстонцев", - сказала Самохина.

По ее словам, гости праздника смогут познакомиться с национальной культурой диаспор, проживающих в Беларуси: продегустировать блюда разных стран, поучаствовать в мастер-классах, примерить национальные костюмы, написать свое имя на разных языках и познакомиться с национальной литературой.