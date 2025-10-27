3.67 BYN
В Минске можно купить картину авторов с ограниченными возможностями
Федерация профсоюзов Беларуси присоединилась к инклюзивному благотворительному проекту.
27 октября в Минске на базе национального профцентра торжественно открылась выставка-продажа картин авторов с ограниченными возможностями. В экспозиции около 50 работ. Их создатели - воспитанники центров соцобслуживания и пансионатов из разных регионов страны.
Эта акция - продолжение проекта "Мой мир в красках". Напомним, его инициатором еще в 2021 году выступила профсоюзная организация банковских и финансовых работников. За это время к нему присоединились 64 учреждения соцобслуживания, а участие приняли около 2 тыс. людей с особенностями.
В первый день работы выставки в штаб-квартире ФПБ буквально за несколько часов проданы сразу 20 картин, а за 4 года - свыше 2 тыс. Работы особенных авторов вручают и представителям международных делегаций.