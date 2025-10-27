В Минске можно купить картину авторов с ограниченными возможностями

Федерация профсоюзов Беларуси присоединилась к инклюзивному благотворительному проекту.

27 октября в Минске на базе национального профцентра торжественно открылась выставка-продажа картин авторов с ограниченными возможностями. В экспозиции около 50 работ. Их создатели - воспитанники центров соцобслуживания и пансионатов из разных регионов страны.

Эта акция - продолжение проекта "Мой мир в красках". Напомним, его инициатором еще в 2021 году выступила профсоюзная организация банковских и финансовых работников. За это время к нему присоединились 64 учреждения соцобслуживания, а участие приняли около 2 тыс. людей с особенностями.