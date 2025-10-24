В Минске подвели итоги Международного конкурса патриотических пьес "С любовью к Отчизне"

Сцена Дома литератора в Минске стала пространством, где слово звучит как признание в любви к Родине. В столице подвели итоги Международного конкурса историко-патриотических пьес "С любовью к Отчизне".

Форум прошел уже в третий раз, ранее финалы принимали театры России. Беларусь стала площадкой, где соединились традиции двух культур и новые имена драматургии.

Наталья Шор, гендиректор Гильдии драматургов России:

"Обычно конкурс проходит так: мы принимаем от драматургов пьесы, работает экспертный совет. Избирается сначала длинный список, потом короткий, из которого отбираются финалисты - лучшие 6 пьес".

Татьяна Сивец, председатель секции драматургии Союза писателей Беларуси:

"33 автора поучаствовали в конкурсе, из них - 7 белорусов. В финал вышли 2 наших автора. Мы гордимся тем, что у нас есть кому писать и есть кого ставить".