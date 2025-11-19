В Минске подвели первые итоги конкурса "РадиоТриумф"

До Минска дошли региональные и республиканские сигналы. Впервые под одной крышей представители государственных и частных радиостанций. Уже известны первые итоги. По оценкам экспертного жюри, "Лучшим информационным проектом" стал "Радиофакт" Первого национального канала Белорусского радио. Также занавес открыла номинация "Лучший ведущий информационной передачи". Награду забрала Марина Караман, "Новое радио".

"Мы слушаем радио. Какие бы модные сейчас тенденции не появлялись, подкасты, цифровые платформы, флеш-накопители, все равно мы возвращаемся к радио, слушаем радио, любим своих ведущих, любим программы, любим песни, новые и не новые. И ради этого каждый день выбираем свою любимую или несколько своих любимых радиостанций. Конечно, сегодня эта премия, это, знаете, в определенной степени такая фиксация успехов, достижений того или иного игрока на нашем радиоландшафте".