В Минске подвели первые итоги конкурса "РадиоТриумф"
Во Дворце Республики продолжает блистать вековой юбилей Белорусского радио. В праздничной церемонии принимают участие около 300 артистов. 1 Национальный конкурс "РадиоТриумф" чествует радиомэтров со всей Беларуси.
До Минска дошли региональные и республиканские сигналы. Впервые под одной крышей представители государственных и частных радиостанций. Уже известны первые итоги. По оценкам экспертного жюри, "Лучшим информационным проектом" стал "Радиофакт" Первого национального канала Белорусского радио. Также занавес открыла номинация "Лучший ведущий информационной передачи". Награду забрала Марина Караман, "Новое радио".
Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
"Мы слушаем радио. Какие бы модные сейчас тенденции не появлялись, подкасты, цифровые платформы, флеш-накопители, все равно мы возвращаемся к радио, слушаем радио, любим своих ведущих, любим программы, любим песни, новые и не новые. И ради этого каждый день выбираем свою любимую или несколько своих любимых радиостанций. Конечно, сегодня эта премия, это, знаете, в определенной степени такая фиксация успехов, достижений того или иного игрока на нашем радиоландшафте".
На суд жюри были поданы 234 заявки от 37 радиостанций со всей страны, 225 из которых допущены к конкурсной программе. Уже совсем скоро будет назван обладатель Гран-при, а также победители номинаций.