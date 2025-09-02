В Минске проходят съемки третьей части фильма "Не одна дома"

Одна из самых кассовых франшиз продолжает съемки третьей части. Кинокартина "Не одна дома" снова соберет семьи у больших экранов. К своим ролям вернулись Милана Хаметова, Давид Манукян, Алексей Маклаков, Юлианна Михневич. Также в актерский состав вошли Роман Курцын, Георгий Волчек, Григорий Дудник и другие. Отметим, что в 2025 году кинолента стала лидером проката в Беларуси и России.

"Не одна дома - 3": российские звезды для белорусского продакшена

История продолжается. Персонажи Романа Курцына, Давида Манукяна, Миланы Хаметовой уже давно знакомы. В Минске развернулись большие съемки третьей части фильма "Не одна дома". Удастся ли спасти выпускной и закончится ли все благополучно? Ответ на этот вопрос зрители увидят на больших экранах в мае 2026 года.

Максим Максимов, продюсер фильма "Не одна дома - 3":

"По графику мы не можем не успеть, потому что у нас очень ограниченное количество актерских смен, и мы весь съемочный график выстраиваем под занятость актеров. Поэтому тайминг четкий. Второй режиссер классный, всех подгоняет, и все идет хорошо".

Если театр начинается с вешалки, то хорошее кино с актерской игры. Действовать строго по отмашке режиссеров им не в новинку. И хотя в планах представить киноленту уже в мае 2026 года, время находят и для импровизации.

Роман Курцын, актер фильма "Не одна дома - 3":

"Мне пришлось продвинуть историю нового персонажа, я ее запитчил, и режиссер с удовольствием принял его - такого бандита, жулика, который в самом начале своей бандитской карьеры разводил бабушек по телефону, а потом уже стал суперзвездой в этом бизнесе. Захотелось его сделать более умным и интересным. Я думаю, что это получилось".

В белорусском триквеле появятся новые персонажи в исполнении Романа Курцына, Георгия Волчека, Григория Дудника, Армана Давтяна и Янины Малинчик. Сюжет развернется на выпускном. И пусть впереди еще не одна смена, герои семейной истории уже готовы покорять кинорейтинги.

Милана Хаметова, актриса фильма "Не одна дома - 3":

"Мне безумно нравятся наши смены, потому что всегда мегакомфортно, классно. Бывают смены разные: бывают с утра до вечера, бывают ночные смены. В принципе, конечно, объем большой, много снимаем, но как-то это все на лайте проходит. Бывают моменты, когда устаешь, но это такая работа, поэтому главное, чтобы тебе нравилось. Мне нравится".

Григорий Дудник, актер фильма "Не одна дома - 3":

"Съемочный процесс всегда очень долгий, очень тяжелый сам по себе, потому что съемочного процесса нетяжелого не бывает. Это огромный труд многих людей, это работа множества человек за кадром, которым безумная благодарность всегда. И на них, в принципе, все держится. Конечно, идет весело, потому что у нас очень хороший каст, у нас очень хорошая съемочная группа, идет все прекрасно, плавно, весело, но тяжело иногда".

В июле 2025 года стартовал прокат второй части фильма. К слову, статистика указала на повышенный интерес зрителей к ленте. "Не одна дома - 2" стала одной из самых кассовых франшиз летнего сезона как в Беларуси, так и России.

Давид Манукян, продюсер, актер фильма "Не одна дома - 3":

"Как правило, практика показывает, что в большинстве случаев фильм, который имел успех в первой своей части, во второй показывает меньший результат. В нашем случае я считаю абсолютным успехом то, что мы смогли сделать фильм, который собрал в кинопрокате уже почти в полтора-два раза больше, чем первая часть".