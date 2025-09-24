В Национальном художественном музее Беларуси открылась выставка Саттара Бахлулзаде

В Минске открылась выставка народного художника Азербайджана Саттара Бахлулзаде. Из Баку доставлены 30 живописных и графических работ. Художник умер еще в 1970-х, но в историю мирового искусства вошел как самый узнаваемый пейзажист Азербайджана.

Он писал то, что видел, поэтому часто причислял себя к реалистам. В действительности же он был больше чем художник - поэт, который говорил красками.

Саттара Бахлулзаде сформировала среда: в доме у мамы-ткачихи всегда было много цвета. Широкие, динамичные и его мазки, как узоры на азербайджанских коврах. На полу и в позе по-турецки его чаще всего можно было застать. Он не искал славы, она сама его нашла.

Бахлулзаде часто не подписывал картины, ведь они и так достояние народа. Может быть, поэтому легко дарил свои работы друзьям, знакомым, случайным встречным. Сегодня бы сказали "сила личного бренда", на самом же деле человеческая простота.