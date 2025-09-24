3.64 BYN
В Национальном художественном музее Беларуси открылась выставка Саттара Бахлулзаде
В Минске открылась выставка народного художника Азербайджана Саттара Бахлулзаде. Из Баку доставлены 30 живописных и графических работ. Художник умер еще в 1970-х, но в историю мирового искусства вошел как самый узнаваемый пейзажист Азербайджана.
Он писал то, что видел, поэтому часто причислял себя к реалистам. В действительности же он был больше чем художник - поэт, который говорил красками.
Саттара Бахлулзаде сформировала среда: в доме у мамы-ткачихи всегда было много цвета. Широкие, динамичные и его мазки, как узоры на азербайджанских коврах. На полу и в позе по-турецки его чаще всего можно было застать. Он не искал славы, она сама его нашла.
Бахлулзаде часто не подписывал картины, ведь они и так достояние народа. Может быть, поэтому легко дарил свои работы друзьям, знакомым, случайным встречным. Сегодня бы сказали "сила личного бренда", на самом же деле человеческая простота.
Он обошел пешком весь Азербайджан. А сейчас впервые прибыл в Беларусь через 51 год после смерти. Так бывает в искусстве.