В Национальном центре современных искусств открылась выставка "За пределы видимого"

Текстиль, искусственный интеллект и мультимедийность: экспозиция "За пределы видимого" представлена в Национальном центре современных искусств.

В экспозиции авторства Наталии Цветковой - картины и арт-объекты как эксперимент ее творчества.

Работы выполнены в технике "искусство волокна". А с помощью мобильного телефона, если навести камеру на QR-код, можно услышать мелодию искусства.

Олеся Иноземцева, замдиректора Национального центра современных искусств:

"Работы, которые здесь представлены, конечно же, отображают направление файбер-арт. Это направление появилось в конце XX века и включает в себя такое понятие, когда текстильный материал заменяется нетекстильным. То есть в традиционном ткачестве используется стекло, полиэтилен, фольга, металл, проволока".

Олеся Иноземцева, замдиректора Национального центра современных искусств