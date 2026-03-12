3.73 BYN
2.93 BYN
3.39 BYN
В Национальном центре современных искусств открылась выставка "За пределы видимого"
Текстиль, искусственный интеллект и мультимедийность: экспозиция "За пределы видимого" представлена в Национальном центре современных искусств.
В экспозиции авторства Наталии Цветковой - картины и арт-объекты как эксперимент ее творчества.
Работы выполнены в технике "искусство волокна". А с помощью мобильного телефона, если навести камеру на QR-код, можно услышать мелодию искусства.
Олеся Иноземцева, замдиректора Национального центра современных искусств:
"Работы, которые здесь представлены, конечно же, отображают направление файбер-арт. Это направление появилось в конце XX века и включает в себя такое понятие, когда текстильный материал заменяется нетекстильным. То есть в традиционном ткачестве используется стекло, полиэтилен, фольга, металл, проволока".
Посетить экспозицию можно до середины марта по адресу ул. Некрасова, 3.