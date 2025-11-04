В Национальной библиотеке открылась инклюзивная выставка - проект при участии особенных детей

В Национальной библиотеке Беларуси состоялось торжественное открытие инклюзивной выставки "Свет внутри. Времена года глазами особенных детей".

Мероприятие собрало представителей дипломатического корпуса, культурных организаций и творческого сообщества. Всех, кто поддерживает идеи гуманизма, равных возможностей и уважения к личности.

Инклюзивная выставка "Свет внутри. Времена года глазами особенных детей"

Глядя на экспонаты еще раз убеждаешься, что искусство не терпит границ. Здесь нет барьеров - ни физических, ни эмоциональных. Каждый кадр - история, рассказанная глазами детей. Теми, кто умеет видеть глубже и чувствовать сильнее.

Выставка "Свет внутри" - это фотопроект, созданный при участии воспитанников Вилейского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Автором выступила белорусский дизайнер-флорист Светлана Римских. С приветственным словом к участникам обратилась супруга Министра иностранных дел Беларуси Наталья Рыженкова.

Наталья Рыженкова, супруга министра иностранных дел Беларуси:

"Наше государство много делает для социальных проектов. Спасибо Национальной библиотеке, что она тоже всегда подключается к социальным проектам. Ну и, конечно же, Министерству иностранных дел. Мы тоже всегда рады помочь тем, кто нуждается в нашей помощи. Для нас важно, мы хотим показать достояние Республики Беларусь для представителей дипломатических ведомств, которые находятся в Республике Беларусь".

"Мы тоже волновались, потому что особенные дети, тем более воспитанники центров, это большая работа. И поэтому работали все. Работали педагоги. Педагоги были и костюмерами, и дизайнерами, и визажистами. Но самый главный дизайнер была Светлана (белорусский дизайнер-флорист Светлана Римских - прим. ред.). И когда проект закончился, и это все было в фото-, видеоматериалах, мы решили, что делать дальше. Об этом проекте должны узнать", - рассказала Светлана Клемячиц, директор Вилейского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Наша страна последовательно развивает систему инклюзивного образования и социальной поддержки, сотрудничает с международными организациями - ЮНИСЕФ, ПРООН и ВОЗ - в реализации программ, обеспечивающих равные возможности для всех.