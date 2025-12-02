В "Первом национальном торговом доме" проходит выставка картин "Невидимые грани"

Выставка проходит в рамках важного инклюзивного проекта Белорусского союза женщин "Другая глубина". Его цель - поддержать талантливых людей с инвалидностью, дать им возможность для самореализации и доказать, что для настоящего творчества нет преград.

"Для меня это праздник и радость. Я никогда не думала, что картины будут стоять не только у меня за диваном, но и на выставке. В своих работах я рассказываю о жизни, об эмоциях, потому что все, что нас окружает, это не только то, что мы видим снаружи".