В театре им. Янки Купалы прошло награждение лучших работников культуры

В Национальном академическом театре имени Янки Купалы чествовали лучших работников культуры. Церемония награждения была приурочена к их профессиональному празднику. За заслуженными наградами с разных уголков страны приехали работники музеев, библиотек, артисты, режиссеры, дирижеры и все те, кто делают нашу жизнь ярче. Благодарностями отметили более 15 человек.

"Роль культуры всегда была, есть и будет очень значимой для государства, страну без культуры, как и культуру без страны, вообще невозможно представить. Мы всегда следим за нашими деятелями, потому что у нас очень талантливые люди, и их становится все больше, появляются прекрасные проекты".

"За этой наградой стоит кропотливый труд наших коллег, журналистов, фотокорреспондентов, редакционных обозревателей. Изо дня в день мы трудимся, чтобы давать качественный контент именно в сфере культуры".

"Целый зал зрителей тебе рукоплещет, ты понимаешь, что это такой замечательный вклад в свою работу. И эта награда не только за то, что ты был на сцене, но и за то, что ты дал, за то, что люди почувствовали, что наш обмен энергией произошел, и эта энергия подействовала на зрителя. Это самое большое счастье".

На сегодняшний день в Беларуси в культурной отрасли трудятся почти 425 тыс. человек.

