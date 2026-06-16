В Витебске стартовал обратный отсчет до юбилейного "Славянского базара"

30 дней осталось до ХХХV "Славянского базара в Витебске". Отсчет ведет фестивальный календарь в центре города, рядом с главной площадкой форума - Летним амфитеатром.

Почетную миссию (каждое утро перелистывать страницы) доверили творческим коллективам города. В календарь вошли фотоснимки, через которые прослеживается история легендарного фестиваля.

"Наш город встречает утро под прекрасную мелодию "Звезды василькового цвета". Фестиваль очень большой, в нем много событий. Например, в Летнем амфитеатре проходят одни мероприятия, а в ВЦСК - другие. Есть "Фест на семи ветрах" - это колоссальный труд. В 2026 году у нас добавится джазовый день", - рассказал режиссер фестиваля "На семи ветрах" Кирилл Силиванов.

Напоминают о том, что фестиваль уже совсем близко, и часы на Витебской ратуше. В коллекции более 100 мелодий, в том числе и знаменитые позывные "Славянского базара". Ратуша - одна из самых узнаваемых достопримечательностей древнего города на Западной Двине. В здании располагается областной краеведческий музей, который готовит насыщенную выставочную программу.

"Наш областной краеведческий музей подготовил 11 очень интересных выставок. Например, из Национального художественного музея приезжает выставка "Илья Репин". Еще одна очень интересная выставка - "Славянская рапсодия". Впервые в город приезжает выставка из Музея музыки", - поделилась директор Витебского областного краеведческого музея Татьяна Старинская.