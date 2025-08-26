В возрасте 49 лет ушел из жизни актер Алексей Аптовцев

Фото: РБК news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a3e230e-1b03-493f-ac7e-4c746f9e47ab/conversions/bce69f46-6d92-4c67-937f-2ee70945eee0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a3e230e-1b03-493f-ac7e-4c746f9e47ab/conversions/bce69f46-6d92-4c67-937f-2ee70945eee0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a3e230e-1b03-493f-ac7e-4c746f9e47ab/conversions/bce69f46-6d92-4c67-937f-2ee70945eee0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a3e230e-1b03-493f-ac7e-4c746f9e47ab/conversions/bce69f46-6d92-4c67-937f-2ee70945eee0-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РБК

Российский актер театра и кино Алексей Аптовцев, который прославился благодаря роли в фильме "Метод Фрейда", скончался в возрасте 49 лет, пишет РИА Новости, ссылаясь на театр "ФЭСТ", где он служил.

"Ушел из жизни наш друг, коллега, АРТИСТ с большой буквы Алексей Аптовцев. Он не дожил всего неделю до своего 50-летия. Страшная болезнь забирает уже второго нашего товарища, забирает самых талантливых", - говорится в сообщении.

Коллеги артиста отметили, что все последнее время готовились к его юбилею и 2 сентября надеялись поздравить именника с 50-летием.

По информации АиФ, артист сражался с онкологическим заболеванием.