В возрасте 49 лет ушел из жизни актер Алексей Аптовцев
Российский актер театра и кино Алексей Аптовцев, который прославился благодаря роли в фильме "Метод Фрейда", скончался в возрасте 49 лет, пишет РИА Новости, ссылаясь на театр "ФЭСТ", где он служил.
"Ушел из жизни наш друг, коллега, АРТИСТ с большой буквы Алексей Аптовцев. Он не дожил всего неделю до своего 50-летия. Страшная болезнь забирает уже второго нашего товарища, забирает самых талантливых", - говорится в сообщении.
Коллеги артиста отметили, что все последнее время готовились к его юбилею и 2 сентября надеялись поздравить именника с 50-летием.
По информации АиФ, артист сражался с онкологическим заболеванием.
Аптовцев родился в 1975 году, окончил театральное училище имени Щукина. Работал в Театре драмы и комедии "ФЭСТ". Начал сниматься в фильмах с 1990-х, его фильмография включает множество проектов - "Метод Фрейда", "Студенты", "Склифосовский" и другие.