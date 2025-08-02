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Вечером 2 августа в Минске пройдет концерт "Знакомые мелодии"
Автор:Редакция news.by
Столица Беларуси Минск продолжает традиционные вечера возле городской ратуши в формате "open air". 2 августа серия концертов "Классика у ратуши" соберет гостей на концерт "Знакомые мелодии" в исполнении Национального академического народного оркестра Беларуси имени Жиновича.
Летний музыкально-туристический сезон завершится 14 сентября концертом "Музыка нашего города" в сопровождении Президентского оркестра Беларуси.