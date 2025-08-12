Воображение и реальность в художественных образах: в Минске открылась выставка "Сон Ван Гога"

В Минске открылся новый выставочный проект "Сон Ван Гога". В экспозиции насчитывается более 70 работ белорусских художников, которые создают диалог между разными эпохами и эстетическими направлениями.

Здесь представлены современные интерпретации наследия Ван Гога, творчества Фриды Кало, традиций японской культуры, а также цифровые форматы и архитектурные концепции.

Денис Додь, сотрудник художественной галереи:

"Этот проект - это калейдоскоп воспоминаний, собранных за 3 года. В нем нет четкой хронологии или единого стиля. Каждая зона представляет собой отдельный сон".