3.72 BYN
2.98 BYN
3.47 BYN
Воображение и реальность в художественных образах: в Минске открылась выставка "Сон Ван Гога"
Автор:Редакция news.by
В Минске открылся новый выставочный проект "Сон Ван Гога". В экспозиции насчитывается более 70 работ белорусских художников, которые создают диалог между разными эпохами и эстетическими направлениями.
Здесь представлены современные интерпретации наследия Ван Гога, творчества Фриды Кало, традиций японской культуры, а также цифровые форматы и архитектурные концепции.
Денис Додь, сотрудник художественной галереи:
"Этот проект - это калейдоскоп воспоминаний, собранных за 3 года. В нем нет четкой хронологии или единого стиля. Каждая зона представляет собой отдельный сон".
Арт-пространство дополнено интерактивными инсталляциями и авторскими фотолокациями. Посетить художественную экспозицию и стать частью нового проекта можно до 7 сентября.