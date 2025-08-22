Все только начинается. Музыкальный фестиваль в Несвиже собрал свыше тысячи гостей из разных стран

Несвиж в эти выходные принимает яркий музыкальный фестиваль. Уютный пикник, гастрономические открытия и яркие выступления известных артистов - программа наполнена сюрпризами.

Wostrau Nesvizh Fest, наконец-то, стартовал. На 2 дня последние выходные августа превратились в музыкальное шоу с интерактивными локациями, хедлайнерами, игровыми зонами и заряженными на хорошее настроение туристами.

Фестиваль занял очень колоритную позицию, потому что любимые хиты современности звучат в месте, пропитанном историей и овеянном легендами - это английский парк, что в составе комплекса Радзивиллов.

Организаторы обещают, что возвращаться в эпоху прошлых лет мы не станем, останемся в своей. Тем более что хедлайнеры сегодняшнего мероприятия, артисты более чем знакомые нашему зрителю - это группы "Давай на ты", "Интонация", "Артик и Асти". И это еще не конец списка.