Все только начинается. Музыкальный фестиваль в Несвиже собрал свыше тысячи гостей из разных стран
Несвиж в эти выходные принимает яркий музыкальный фестиваль. Уютный пикник, гастрономические открытия и яркие выступления известных артистов - программа наполнена сюрпризами.
Wostrau Nesvizh Fest, наконец-то, стартовал. На 2 дня последние выходные августа превратились в музыкальное шоу с интерактивными локациями, хедлайнерами, игровыми зонами и заряженными на хорошее настроение туристами.
Фестиваль занял очень колоритную позицию, потому что любимые хиты современности звучат в месте, пропитанном историей и овеянном легендами - это английский парк, что в составе комплекса Радзивиллов.
Организаторы обещают, что возвращаться в эпоху прошлых лет мы не станем, останемся в своей. Тем более что хедлайнеры сегодняшнего мероприятия, артисты более чем знакомые нашему зрителю - это группы "Давай на ты", "Интонация", "Артик и Асти". И это еще не конец списка.
Сегодня тот самый случай, когда тон мероприятию задают не только организаторы и артисты, но и юношеское настроение гостей фестиваля.
Двухдневный weekend обязал изначально позаботиться о парковке и ночлеге, потому что туристический слет собрал свыше тысячи гостей из разных стран. А билеты на один из самых долгожданных фестивалей разошлись как горячие пирожки. Прекрасный повод отправиться в путешествие по Беларуси и насладиться последними теплыми днями.