Национальный художественный музей Беларуси с выставкой в Санкт-Петербурге

Важность культурного единения. Экспонаты Национального художественного музея Беларуси отправились покорять Россию. Сегодня стартует проект "Россия-Беларусь - пересечение судеб".

Это совместная выставка с Государственным русским музеем. К просмотру доступны свыше 300 работ в Мраморном дворце Санкт-Петербурга. В витринах - шедевры искусства мастеров 18–20 веков, родившихся на белорусских землях и обучавшихся в российских учебных заведениях.

Алла Василевская, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси:

"Экспозиция данной выставки демонстрирует поразительное разнообразие манер, техник, сюжетов и знакомит зрителя с неповторимыми художественными индивидуальностями белорусских мастеров трех столетий. От Хруцкого до Данцига. И, конечно, имена этих мастеров составляют гордость белорусского искусства".