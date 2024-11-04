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Выучить язык веера и изготовить дамский аксессуар из бумаги и палочек можно на выставке в Минске

Автор:Лариса Гулякевич

Более 20 вееров середины XVIII - начала XX столетия - в Художественной галерее Савицкого. Коллекция приехала в Минск из музея "Замковый комплекс "Мир".

На интерактивной выставке можно изучить язык веера и жестов, а также поучаствовать в играх прошлых столетий и самостоятельно сделать женский аксессуар по древней технологии.

В "Мир веера" галантной эпохи окунулась Лариса Гулякевич (видео).

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