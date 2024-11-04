Выучить язык веера и изготовить дамский аксессуар из бумаги и палочек можно на выставке в Минске

Более 20 вееров середины XVIII - начала XX столетия - в Художественной галерее Савицкого. Коллекция приехала в Минск из музея "Замковый комплекс "Мир".



На интерактивной выставке можно изучить язык веера и жестов, а также поучаствовать в играх прошлых столетий и самостоятельно сделать женский аксессуар по древней технологии.