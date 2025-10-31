3.70 BYN
Яркие эмоции, откровенные истории и честные решения судей: кто продолжит борьбу в шоу "Фактор.by"?
Автор:Редакция news.by
"Фактор.by" продолжает открывать новые голоса.
В третьем выпуске зрителей ждут настоящие сюрпризы и интригующие истории. Кто услышит заветные "да" и пройдет кастинг: харизматичный строитель, чье сердце бьется в ритме музыки, самородок из далекого аула, который впервые выйдет на телевидение, или сильный духом парень, победивший серьезную болезнь?
В эфире - яркие эмоции, откровенные истории и честные решения судей.
Кого звездная четверка назовет белорусским Тимберлейком? Кому во время эфира позвонит Ольга Бузова? И главная интрига вечера - кто из судей нажмет заветную золотую кнопку? Узнаем 31 октября в новом выпуске проекта на "Беларусь 1". Начало в 20:45.