Яркие эмоции, откровенные истории и честные решения судей: кто продолжит борьбу в шоу "Фактор.by"?

В третьем выпуске зрителей ждут настоящие сюрпризы и интригующие истории. Кто услышит заветные "да" и пройдет кастинг: харизматичный строитель, чье сердце бьется в ритме музыки, самородок из далекого аула, который впервые выйдет на телевидение, или сильный духом парень, победивший серьезную болезнь?