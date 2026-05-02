"Земля и люди": гимн человеку труда и традициям белорусов на выставке в галерее "АртХаос"

Гимн человеку труда, будням и праздникам простого белоруса воплощен в художественном проекте под названием "Земля и люди". Выставка работ современных белорусских авторов открылась в минской галерее "АртХаос".

Представлено несколько десятков полотен: это жанровые картины и портреты, герои которых - представители разных профессий, творческие люди, белорусы, которые своим трудом и созиданием славят страну и украшают родной край.

Лилия Лукашенко, директор художественной галереи "АртХаос" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d29f16f4-de10-4555-80d5-7cc6d90b8eca/conversions/a04716db-0a9d-454e-a5e4-30ca22a70353-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d29f16f4-de10-4555-80d5-7cc6d90b8eca/conversions/a04716db-0a9d-454e-a5e4-30ca22a70353-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d29f16f4-de10-4555-80d5-7cc6d90b8eca/conversions/a04716db-0a9d-454e-a5e4-30ca22a70353-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d29f16f4-de10-4555-80d5-7cc6d90b8eca/conversions/a04716db-0a9d-454e-a5e4-30ca22a70353-xl-___webp_1920.webp 1920w

Лилия Лукашенко, директор художественной галереи "АртХаос": "Наша выставка называется "Земля и люди". Она посвящена жизни, быту, традициям белорусского народа. Очень важно писать о жизни нашей белорусской земли, о тех людях, которые нас вырастили, нас воспитали, любят эту землю, традиции, которые передают из поколения в поколение. Поэтому мы всех приглашаем на эту выставку, и я думаю, что каждый посетитель останется впечатлен и доволен, и каждый сможет окунуться именно в исконно белорусское, родное".

участник выставки, художник Антон Вырва news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/44f030b6-ad1d-43e3-ab7d-7535fea913ad/conversions/4d10cb74-6290-4e80-b8b6-32d0d6699d3a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/44f030b6-ad1d-43e3-ab7d-7535fea913ad/conversions/4d10cb74-6290-4e80-b8b6-32d0d6699d3a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/44f030b6-ad1d-43e3-ab7d-7535fea913ad/conversions/4d10cb74-6290-4e80-b8b6-32d0d6699d3a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/44f030b6-ad1d-43e3-ab7d-7535fea913ad/conversions/4d10cb74-6290-4e80-b8b6-32d0d6699d3a-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Уникальность этой выставки в том, что ее не надо объяснять. Здесь живопись сама за себя говорит. Работы выполнены не на заказ. Это, по сути дела, исповедь каждого художника. И то, что художники обратились к народу, к традициям народа, к культуре, мне кажется, это очень отрадно и интересно", - отметил участник выставки, художник Антон Вырва.