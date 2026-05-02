"Земля и люди": гимн человеку труда и традициям белорусов на выставке в галерее "АртХаос"
Гимн человеку труда, будням и праздникам простого белоруса воплощен в художественном проекте под названием "Земля и люди". Выставка работ современных белорусских авторов открылась в минской галерее "АртХаос".
Представлено несколько десятков полотен: это жанровые картины и портреты, герои которых - представители разных профессий, творческие люди, белорусы, которые своим трудом и созиданием славят страну и украшают родной край.
Лилия Лукашенко, директор художественной галереи "АртХаос": "Наша выставка называется "Земля и люди". Она посвящена жизни, быту, традициям белорусского народа. Очень важно писать о жизни нашей белорусской земли, о тех людях, которые нас вырастили, нас воспитали, любят эту землю, традиции, которые передают из поколения в поколение. Поэтому мы всех приглашаем на эту выставку, и я думаю, что каждый посетитель останется впечатлен и доволен, и каждый сможет окунуться именно в исконно белорусское, родное".
"Уникальность этой выставки в том, что ее не надо объяснять. Здесь живопись сама за себя говорит. Работы выполнены не на заказ. Это, по сути дела, исповедь каждого художника. И то, что художники обратились к народу, к традициям народа, к культуре, мне кажется, это очень отрадно и интересно", - отметил участник выставки, художник Антон Вырва.
Выставка - посвящение людям труда - добрая традиция художественной галереи "АртХаос". Проект дает возможность не только полюбоваться произведениями, но и приобрести их. Экспозиция будет доступна к просмотру до 20 мая включительно.