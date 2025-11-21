Жесткая подготовка в тренировочном лагере "Фактор.BY" - хватит ли сил

Ведущие, участники и жюри самого народного - в тренировочном лагере проекта "Фактор.BY".

Участников в первые 15 секунд окунут в прямолинейный и хладнокровный мир шоу-бизнеса. Далеко не каждый вокалист выдержит это живое экзаменационное сито. За все 5 сезонов эта битва - самая жестокая.