Золото "Лiстападзiка" завоевал фильм из Черногории

"В этом году у нас произошли расхождения, мне кажется, это тоже замечательно, потому что дети отдают предпочтение одному фильму, взрослые все-таки каким-то другим фильмам, а зрители выбрали еще и третий фильм. Может быть, конечно, хорошо, когда все совпадает, но зато получают призы очень многие картины, потому что они действительно были этого достойны".