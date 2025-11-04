3.68 BYN
Золото "Лiстападзiка" завоевал фильм из Черногории
Первые итоги подвел кинофестиваль "Лiстапад". Конкурс детского и юношеского кино объявил обладателя Гран-при.
Золото "Лiстападзiка" получила кинолента режиссера Гойко Беркуляна "Планета 7693". Фильм презентовала Черногория.
В 2025 году лучших определяли как взрослые профессионалы, так и специальное детское жюри, а также зрители.
Елена Дубровская, член жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лiстападзiк":
"В этом году у нас произошли расхождения, мне кажется, это тоже замечательно, потому что дети отдают предпочтение одному фильму, взрослые все-таки каким-то другим фильмам, а зрители выбрали еще и третий фильм. Может быть, конечно, хорошо, когда все совпадает, но зато получают призы очень многие картины, потому что они действительно были этого достойны".
В этом году на конкурс было подано 340 кинолент, но до финальных титров дошли только 6. Это работы из России, Мексики, Черногории, Ирана и Китая. 5 картин пришли в Беларусь уже будучи участниками и лауреатами международных кинофестивалей.