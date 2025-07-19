Легкоатлетический пробег "Марш Победы" завершился в центре Минска

В год 80-летия Великой Победы мы не перестаем говорить и вспоминать всех тех, кто отдал свои жизни ради того, чтобы мы сегодня жили свободно и под мирным небом. Беларусь - помнит. И легкоатлетический пробег "Марш Победы", который в эти дни проходит по территории нашей страны, призван еще раз почтить героев, павших, освобождая нашу страну от немецко-фашистских захватчиков! 19 июля участники забега преодолели дистанцию в 29 км от Кургана Славы и финишировали в центре Минска на площади Победы. Участники возложили цветы к обелиску Победы. А уже 20 июля абсолютно каждый желающий сможет принять участие в очередном этапе этой акции. Символичный забег пройдет в парке Победы.