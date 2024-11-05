Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 декабря подписал указ №452, которым актуализируется с учетом современных тенденций развития информационной сферы указ №630 "О реагировании должностных лиц на критические выступления в государственных средствах массовой информации". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документ принят в целях объективного отражения в СМИ и на интернет-ресурсах общественно значимой информации, а также выявления и оперативного решения содержащихся в ней проблем. Он ориентирован на развитие современных каналов обратной связи с населением и более широкое использование потенциала государственных СМИ при подготовке материалов критической аналитики.