"Чтобы рубить дрова, надо выбрать соответствующий топор, - рассказал о своем подходе Александр Лукашенко. - Выбрали топор, смотрим на колодку - вот одна трещина, по этой трещине надо рубить. Природа выбрала, где слабее волокна держат, разрубить будет легче здесь. Надо рубить не спеша. Очень важно смотреть в ту точку, куда ты хочешь ударить топором". Президент продемонстрировал несколько топоров, которые использует для колки дров, а также презентовал топор белорусского производства. По его словам, он получился неплохим, чуть тяжелее импортных аналогов. Глава государства еще давно поручал сделать отечественный топор. Первая версия была произведена на МТЗ. Однако тогда, заметил Александр Лукашенко, изделие вышло не очень удачным. Вместе с Президентом в колке дров приняли участие и сопровождающие его лица. Затем глава государства понаблюдал за соревнованиями.