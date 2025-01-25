Международные наблюдатели отмечают высокий уровень проведения избирательной кампании в Беларуси

Избирательный процесс в Беларуси проходит открыто. Это подтверждают факты: в нашей стране аккредитовано 486 международных наблюдателей из 52 стран. Многие из них уже следят за ходом досрочного голосования. Зарубежные эксперты отмечают высокий уровень организации избирательного процесса и праздничную атмосферу на участках.