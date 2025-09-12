Мотопарад объединит в одну колонну байков из Беларуси, России, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии

Не менее яркой частью празднования дня рождения столицы станет и мотопарад, который объединит в одну колонну тысячи байков из Беларуси, России, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, несмотря ни на какие преграды. Они едины - в этом году отмечают десятилетие H.O.G. Rally Minsk и 80-летие Великой Победы.

Говорит и показывает мемориальный комплекс "Курган Славы". Место знаковое для нашей страны. В 2025 году Беларусь празднует 80-летие Великой Победы над фашистскими захватчиками. И именно отсюда 13 сентября стартует мотоколонна в самый центр столицы, которая покажет свою мощь и удивит абсолютно каждого.

В этом году участниками закрытия мотосезона в Минске будет более тысячи поклонников этого движения, байкеров. К нам приехали гости из России, Прибалтики, Польши и даже из Финляндии, несмотря на искусственные политические преграды, которые сегодня создают этим людям и, собственно, всему дружному миру. Отсюда в 12:00 стартует мотопробег, который покажет единство вот этих людей и дружбу народов. Сейчас происходит формирование мотоколонны. Здесь представлены абсолютно разные мотоциклы.