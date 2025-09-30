1 октября в Беларуси отмечается День пожилых людей

В Беларуси 1 октября празднуется День пожилых людей. С праздником золотое поколение поздравил Президент. Александр Лукашенко отметил, что мудрость и бесценный опыт старшего поколения стали фундаментом единения и согласия в обществе.

В Беларуси проживает почти 1 млн 628 тыс. граждан, старше 65 лет, это почти каждый шестой житель страны. Большая часть проживает в городской местности, кроме того, среди пожилых людей по численности превалируют женщины.

В Беларуси проживают более 41 тыс. человек в возрасте старше 90 лет. Столетних долгожителей - около 600, среди них около 90 % - женщины. Лидером по количеству долгожителей традиционно является город Минск. Самым старшим жительницам столицы по 107 лет.

Поддержка и помощь старшему поколению - один из приоритетов государственной политики. В Беларуси есть 80 социальных пансионатов и 146 центров социального обслуживания. Они оказывают услуги по уходу за пожилыми, организацию свободного времени - кружки, клубы по интересам, творческие мастерские. Востребованной услугой является социальная помощь на дому. Всего социальными услугами охвачено около 190 тыс. пожилых граждан.

Марина Артеменко, замминистра труда и социальной защиты Беларуси:

"Расходы на выплату пенсии в Беларуси ежегодно составляет порядка 9 % ВВП, в 2025 году на выплаты пенсии будет направлена почти 26 млрд рублей. Только в текущем году все трудовые пенсии повышались уже 2 раза - в феврале на 10 %, в сентябре - на 5 %. Сегодня размер трудовой пенсии составляет 980 рублей".

