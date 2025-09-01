1 сентября в Брестской области свои двери распахнули важные объекты для учащихся

В Беларуси дан старт новому учебному году. Почти 470 учреждений общего среднего образования сегодня встречают своих ребят в Брестской области. За парты в регионе сели почти 169 тысяч учеников. 15 тысяч из них - первоклассники, на 200 школьников больше, чем в прошлом году.

1 сентября в Брестской области свои двери распахнуло сразу несколько социально важных объектов для учащихся. Это начальная школа в Пинске, пристройка к школе в Лунинце, а в Бресте открыли большую спортивную площадку.

Спортивная база - особая гордость 9-й школы Бреста news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1dc332e-bc7d-4f0d-9769-b8b0fbaec7e2/conversions/287d93e5-b4a0-4326-8728-179bc69ca148-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1dc332e-bc7d-4f0d-9769-b8b0fbaec7e2/conversions/287d93e5-b4a0-4326-8728-179bc69ca148-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1dc332e-bc7d-4f0d-9769-b8b0fbaec7e2/conversions/287d93e5-b4a0-4326-8728-179bc69ca148-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1dc332e-bc7d-4f0d-9769-b8b0fbaec7e2/conversions/287d93e5-b4a0-4326-8728-179bc69ca148-xl-___webp_1920.webp 1920w Спортивная база - особая гордость 9-й школы Бреста

Расположена она на территории 9-й средней школы. После реконструкции ребята в современных и, что особенно важно, безопасных условиях, будут играть в футбол, волейбол и баскетбол.

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

"Самое важное - модернизировать существующую инфраструктуру, приводить в порядок спортивные площадки, спортивные сооружения, таким образом вовлекая все больше молодежи в спортивный образ жизни. Это была инициатива Минприроды совместно с Брестским облисполкомом, которая появилась неожиданно, но тот результат, который получился, достаточно интересен".

Спортивная база - особая гордость 9-й школы. В прошлом году здесь после реконструкции ввели в эксплуатацию бассейн, занимаются там ребята со всего Ленинского района города.

"Очень ответственно подошли к подготовке нашего учреждения. Старались и наши родители. Мы осуществили ремонт многих кабинетов, два коридора капитально отремонтировали", - директор СШ № 9 г. Бреста им. А. Ф. Наганова Наталья Дутова

Новый учебный год в 9-й школе Бреста встречает сразу 6 первых классов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8011906-776d-47e8-a74d-496d2df79501/conversions/54f9577f-f9c7-4a76-852c-448b441d1750-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8011906-776d-47e8-a74d-496d2df79501/conversions/54f9577f-f9c7-4a76-852c-448b441d1750-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8011906-776d-47e8-a74d-496d2df79501/conversions/54f9577f-f9c7-4a76-852c-448b441d1750-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8011906-776d-47e8-a74d-496d2df79501/conversions/54f9577f-f9c7-4a76-852c-448b441d1750-xl-___webp_1920.webp 1920w Новый учебный год в 9-й школе Бреста встречает сразу 6 первых классов

Новый учебный год в 9-й школе Бреста встречает сразу 6 первых классов, а это 139 мальчишек и девчонок. Всего в учреждении - почти 1400 учащихся.

В школе два профильных класса - инженерный и военно-патриотический. К слову, учебное заведение носит имя защитника Брестской крепости Алексея Наганова и в следующем году отметит 80-летие.