1 сентября в Брестской области свои двери распахнули важные объекты для учащихся
В Беларуси дан старт новому учебному году. Почти 470 учреждений общего среднего образования сегодня встречают своих ребят в Брестской области. За парты в регионе сели почти 169 тысяч учеников. 15 тысяч из них - первоклассники, на 200 школьников больше, чем в прошлом году.
1 сентября в Брестской области свои двери распахнуло сразу несколько социально важных объектов для учащихся. Это начальная школа в Пинске, пристройка к школе в Лунинце, а в Бресте открыли большую спортивную площадку.
Расположена она на территории 9-й средней школы. После реконструкции ребята в современных и, что особенно важно, безопасных условиях, будут играть в футбол, волейбол и баскетбол.
Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
"Самое важное - модернизировать существующую инфраструктуру, приводить в порядок спортивные площадки, спортивные сооружения, таким образом вовлекая все больше молодежи в спортивный образ жизни. Это была инициатива Минприроды совместно с Брестским облисполкомом, которая появилась неожиданно, но тот результат, который получился, достаточно интересен".
Спортивная база - особая гордость 9-й школы. В прошлом году здесь после реконструкции ввели в эксплуатацию бассейн, занимаются там ребята со всего Ленинского района города.
"Очень ответственно подошли к подготовке нашего учреждения. Старались и наши родители. Мы осуществили ремонт многих кабинетов, два коридора капитально отремонтировали", - директор СШ № 9 г. Бреста им. А. Ф. Наганова Наталья Дутова
Новый учебный год в 9-й школе Бреста встречает сразу 6 первых классов, а это 139 мальчишек и девчонок. Всего в учреждении - почти 1400 учащихся.
В школе два профильных класса - инженерный и военно-патриотический. К слову, учебное заведение носит имя защитника Брестской крепости Алексея Наганова и в следующем году отметит 80-летие.
В этом году ряды школьников в Бресте пополнили более 4 тысяч первоклассников, а всего сели за парты свыше 46 тысяч учащихся.