1 сентября в Минске за парты сели 222 тыс. школьников
Автор:Редакция news.by
Праздничный марафон Дня знаний охватил всю Беларусь. В школах, гимназиях, университетах и колледжах прошли торжественные линейки.
Особая атмосфера царила и в столичной гимназии № 13. В легком волнении были родители, в предвкушении нового и неизведанного - первоклассники. Кстати, из них в гимназии сформированы три класса. По традиции для школьников прозвучал первый звонок.
1 сентября в столичные школы пришли 222 тыс. учеников, отправились за знаниями и 20 тыс. первоклассников.
Первый урок - тематический. В 2025 году он прошел под символическим названием "Эстафета поколений: сохраняя прошлое, создаем будущее".