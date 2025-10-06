11 эвакуаторов пополнили городской автопарк Минска

Пополнение в столичном автопарке! На 11 новых и современных эвакуаторов стало больше.

Каждый район столицы получил по одной единице спецтехники. Такие машины обладают высокой грузоподъемностью - теперь стрела позволяет поднять автомобиль весом более 6 тонн.

Машины приведены к единому визуальному стилю - преобладает ярко-оранжевый цвет кузова. Инновационная техника позволит работать на дорогах Минска в круглосуточном режиме.