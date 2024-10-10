117 лет стажа на семью! В хозяйстве "Коссово" трудится династия аграриев

В одном хозяйстве более 60 лет. В хозяйстве "Коссово" Ивацевичского района трудится династия аграриев. Ее основателю Владимиру Хоружему уже почти 80 и более 60 из них он посвятил сельскому хозяйству.

На областных "Дожинках", которые прошли в Микашевичах, главе семьи и династии Александр Лукашенко вручил высокую награду - орден Почета. О преданности своему делу - репортаж Анны Буйкевич.

Скромный и ответственный. В сельское хозяйство Владимир Хоружий пришел не в самые простые времена - более 60 лет назад, сразу после школы. Соглашался на любую работу. И что особенно важно, выполнял ее всегда по совести. К труду на земле благодаря родителям приучен с самых юных лет.

Тракторист-машинист ОАО "Коссово" Владимир Хоружий рассказал, что пришел работать еще совсем молодым. Труд тогда был не такой, как сейчас, когда есть новая техника с обогревом, раньше работал без кабины. "Работу нужно любить. Если взялся что-то делать, надо качественно сделать", - считает он.

Пахота, посевная, косовица, уборочная - участвовал во всех работах. И все эти 60 лет в одном хозяйстве - нынешнем сельхозпредприятии "Коссово". Сегодня в свои почти 80 Владимир Хоружий продолжает трудиться трактористом-машинистом, в копилке достижений - десятки различных наград.

Владимир Хоружий, тракторист-машинист ОАО "Коссово":

"2 ордена Трудовой Славы получил в 72, а второй чуть позже. А этот в 2024 году получил на "Дожинках". Конечно, приятно".

И особенно то, что вручил орден Почета лично Президент Беларуси.

Любовь к сельскому хозяйству

Старший сын Николай посвятил сельскому хозяйству уже почти 40 лет. Как и когда-то отец, знает любую работу. Говорит: в поле - особая атмосфера, можно вдоволь насладиться красотой нашей природы.

Механизатор ОАО "Коссово" Николай Хоружий вспоминает, что отец его еще маленького брал на работу и ему понравилось. "В школе на УПК получил права тракториста и с тех пор работаю. Чем больше сделаешь, тем больше получишь".

Сын Николая, которого назвали в честь деда (Владимир) - четвертый из династии. Трудится на погрузчике, но во время жатвы пересаживается на комбайн. В хозяйство пришел 12 лет назад. Говорит, сразу получил жилье. Сегодня не только ответственный работник, но и многодетный отец.

Владимир Хоружий, механизатор ОАО "Коссово":

"Я не стесняюсь подойти, где-то поинтересоваться, спросить, потому что человек всего знать не может. Со стороны кажется, что там такого сложного? Но это все с годами, тренировки, опыт набирается постепенно".

Урожай кукурузы выше прошлогоднего на 20 %

Уборочную в хозяйстве уже завершили полностью. Получили более 6,5 тыс. тонн зерна. Особенно порадовала кукурузу - урожай выше прошлогоднего на 20 %.

Посеяны и озимые зерновые. К слову, в этом году площадь под ячмень (озимый) в "Коссово" увеличили сразу на 20 га, есть спрос. Первые посевы культур уже взошли, проводят химпрополку. И в новом агросезоне рассчитывают получить урожайность выше этого года. Например, только пшеницы на 10 ц/га.

Вячеслав Шестак, директор ОАО "Коссово":

"Всходы отличные. 60 ц/га мы планируем с поля взять".