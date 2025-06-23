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14 семей из Гомельской области приняли участие в областном этапе проекта "Властелин села"
Автор:Редакция news.by
Областной этап республиканского проекта "Властелин села" собрал в Добруше представителей из разных уголков Гомельщины.
Победители районных этапов боролись за звание самой творческой, спортивной и креативной семьи. Конкурсанты прошли испытания на ловкость, смекалку, креативный подход к делу.
14 семей из Гомельской области ярко и красочно показали белорусские традиции, семейные хобби и увлечения.
Финал проекта состоится 3-6 июля в рамках республиканского праздника "Купалье" в Могилевской области. На семейном празднике в Александрии Гомельскую область будет представлять семья Шалаш из Лельчицкого района.