14 семей из Гомельской области приняли участие в областном этапе проекта "Властелин села"

Областной этап республиканского проекта "Властелин села" собрал в Добруше представителей из разных уголков Гомельщины.

Победители районных этапов боролись за звание самой творческой, спортивной и креативной семьи. Конкурсанты прошли испытания на ловкость, смекалку, креативный подход к делу.

14 семей из Гомельской области ярко и красочно показали белорусские традиции, семейные хобби и увлечения.