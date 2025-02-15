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15 февраля в Беларуси отмечают День памяти воинов-интернационалистов
36 лет назад завершился вывод советских войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года военный контингент СССР покинул государство, расположенное в Средней и Южной Азии - последние бронетранспортеры переправились по мосту Дружбы через реку Амударья.
Сегодня это событие в Беларуси отмечается как День памяти воинов-интернационалистов. Президент Александр Лукашенко направил обращение, отметив, что для нынешних поколений воины являются образцом честности и порядочности, доблести и отваги. Эта война длилась 9 лет 1 месяц и 19 дней и стоила жизни почти 15 тыс. советских солдат. Десятки пропали без вести, 54 тыс. получили ранения и увечья.
В составе ограниченного контингента в Афганистане воевали и белорусы - около 30 тыс. бойцов. Более 700 белорусов погибли, столько же вернулись инвалидами.