15 февраля в Беларуси отмечают День памяти воинов-интернационалистов

36 лет назад завершился вывод советских войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года военный контингент СССР покинул государство, расположенное в Средней и Южной Азии - последние бронетранспортеры переправились по мосту Дружбы через реку Амударья.

Сегодня это событие в Беларуси отмечается как День памяти воинов-интернационалистов. Президент Александр Лукашенко направил обращение, отметив, что для нынешних поколений воины являются образцом честности и порядочности, доблести и отваги. Эта война длилась 9 лет 1 месяц и 19 дней и стоила жизни почти 15 тыс. советских солдат. Десятки пропали без вести, 54 тыс. получили ранения и увечья.