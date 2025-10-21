3.68 BYN
15 команд Заводского района Минска сразились в по-настоящему мужском соревновании - колке дров
Чемпионат по колке дров, приуроченный ко Дню отца, среди команд Союза молодежи принимал сегодня Заводской район столицы.
Местом проведения соревнований стала зона отдыха "Эколабиринт". Участие приняли 15 команд от различных организаций и предприятий Минска. Победила команда Минского автомобильного завода. Второе место у завода колесных тягачей, на третьей позиции - подшипниковый завод. Челлендж объединил более полусотни человек - поклонников спорта и здорового образа жизни столицы.
Виктория Спичакова, первый секретарь Заводского районного комитета БРСМ: "Отмечается один из самых молодых праздников - День отца. И, конечно, проходит Неделя родительской любви. И мы решили поддержать такую инициативу нашего национального лидера, Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, и провели такой чемпионат впервые в Заводском районе среди студенческой и работающей молодежи. Здесь принимают участие наши предприятия, наше высшее учебное заведение".
Подготовка участников к соревнованию началась задолго до чемпионата. Некоторые команды разрабатывали собственную технику и стратегию.