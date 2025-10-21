15 команд Заводского района Минска сразились в по-настоящему мужском соревновании - колке дров

Местом проведения соревнований стала зона отдыха "Эколабиринт". Участие приняли 15 команд от различных организаций и предприятий Минска. Победила команда Минского автомобильного завода. Второе место у завода колесных тягачей, на третьей позиции - подшипниковый завод. Челлендж объединил более полусотни человек - поклонников спорта и здорового образа жизни столицы.

Виктория Спичакова, первый секретарь Заводского районного комитета БРСМ: "Отмечается один из самых молодых праздников - День отца. И, конечно, проходит Неделя родительской любви. И мы решили поддержать такую инициативу нашего национального лидера, Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, и провели такой чемпионат впервые в Заводском районе среди студенческой и работающей молодежи. Здесь принимают участие наши предприятия, наше высшее учебное заведение".