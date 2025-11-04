15 минских учителей прошли курс по оказанию первой медпомощи

Они учат детей, а теперь умеют спасать жизни - 15 педагогов из Минска прошли курс по оказанию первой помощи.

Минская городская организация Белорусского Красного Креста и комитет по образованию Мингорисполкома организовали специальный 16-часовой тренинг, в рамках которого педагоги научились делать сердечно-легочную реанимацию, правильно укладывать человека в восстановительное положение. Все участники курса успешно подтвердили свои знания на экзамене. 4 ноября они получили сертификаты гособразца.

Романия Зорина, председатель Минской городской организации Белорусского Красного Креста:

"Обучение навыкам первой помощи - одно из важных направлений деятельности Белорусского Красного Креста, потому что безопасность жизнедеятельности, навык первой помощи нужен каждому человеку, а тем более педагогу, поскольку он работает с особыми людьми и детьми. Мы очень надеемся, что часть педагогов продолжит дальнейшее обучение, и это будет хорошим вкладом общественной организации в деятельность учреждений образования города".