15 новых автобусов пополнили автопарк Минской области

Произошло пополнение автопарка Минской области. 15 новых автобусов белорусского производства "Неман" уже скоро станут на маршрут (они прибыли в Борисов, Жодино и Дзержинск).

В Борисов поступило 6 новых автобусов. Сейчас машины проходят техническое обслуживание. Увеличение числа рейсов из столицы в эти населенные пункты и обратно сократит время ожидания транспорта в часы пик. Пассажиры смогут с комфортом и более безопасно добираться на работу и учебу.

Сергей Умецкий, замдиректора автобусного парка № 3 г. Борисова:

"Значительно обновился передвижной состав нашего филиала. Последнее поступление - 6 автобусов производства "Неман" на 29 мест. Они будут задействованы на минском направлении. Сейчас автобусы проходят регистрацию".