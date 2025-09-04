3.70 BYN
15 сентября в Верховном Суде начнется рассмотрение дела в отношении палача Хатыни Осипа Винницкого
Верховный Суд Беларуси 15 сентября начнет рассматривать уголовное дело в отношении очередного палача Хатыни - Осипа Винницкого. Из материалов дела известно, что он был пособником нацистов.
В начале августа генеральный прокурор направил в Верховный Суд уголовное дело по обвинению Винницкого в геноциде. По данным прокуратуры, он был членом организации украинских националистов, а также участником формирования "Буковинский курень". Осенью 1942 года он вошел в состав 118-го батальона охранной полиции.
Валерий Толкачев, руководитель следственной группы Генпрокуратуры по расследованию уголовного дела о геноциде:
"В ходе расследования Генеральной прокуратурой собраны неопровержимые доказательства, подтверждающие участие Винницкого в карательных операциях лично либо посредством дачи приказов своим подчиненным. Также установлено его участие в уничтожении жителей ряда деревень, в том числе деревни Хатынь".
Дело Винницкого выделено в отдельное спецпроизводство из уголовного дела по факту геноцида белорусского народа.