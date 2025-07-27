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15-й фестиваль "Вне эфира" проверил представителей медиасферы на талант и сноровку
Юбилейный, 15-й, культурно-спортивный фестиваль "Вне эфира" в последние выходные июля прошел в Минской области. Он собрал белорусское телевизионное и радиосообщество, примерно 800 человек.
Но главное, "Вне эфира" - это возможность для представителей медиасферы отвлечься от трудностей профессии и получить заряд позитива и креатива.
Только в эти дни можно было увидеть представителей белорусского медиасообщества в непривычном для зрителей амплуа. У многих есть такие таланты, которые по своей сути как еще одна профессия. Но в жизни нет мелочей, и все друг друга дополняет.
Участники конкурсной программы в формате проекта "Фактор.by" не только демонстрировали зрителю свои способности, но и слушали оценку от весьма искушенного жюри, в составе которого были, например, наставник минувшего сезона "Фактор.by" Владимир Громов и культурный обозреватель "Первого информационного" Лидия Заблоцкая.
Ведущими выступил неизменный дуэт - Владимир Богдан и Марианна Муренкова. Вскоре перед публикой появился ведущий новостей на "Первом информационном" Дмитрий Лобейко, и именно он забрал главный приз этого вечера.
Кульминация открытого художественно-спортивного фестиваля "Вне эфира" получилась, несмотря на легкую непогоду, теплой, душевной и мелодичной. Как прошел и весь день.
"Вне эфира", фестиваль "Белтелерадиокомпании", в этом году проходил 15-й, юбилейный, раз и уже обрел ряд традиций, например, зажжение огня или поднятие Государственного флага.
Кстати, впервые участниками фестиваля "Вне эфира" стала большая и совершенно разнообразная команда телеканала "Первый информационный", которому только в сентябре 2025 года исполнится год.
Старт фестиваля дали еще накануне открытия, ведь заезжали в неожиданно большой корпоративный лагерь с пятницы.
"Вне эфира" - на сегодня это место, чтобы поговорить с коллегами не о работе, хотя это непросто.
Нина Можейко, корреспондент телеканала "Первый информационный":
"Мы, телевизионщики, вообще всегда, мне кажется, переживаем, нет у нас спокойных моментов, кроме момента, когда мы находимся на "Вне эфира". Но сейчас мы здесь собираем определенный урожай нашей работы за год, обсуждаем это друг с другом. Это не правда, что мы на "Вне эфира" только отдыхаем, мы в том числе говорим о работе".
"Новые проекты, может быть, какая-то идея интересная, которую потом наши зрители и слушатели увидят и услышат, - это вполне может родиться здесь", - отметил телеведущий, заместитель генерального продюсера Белорусского радио Максим Угляница.
На церемонии открытия отметили и тех, кто идет вместе с фестивалем "Вне эфира" с самого начала. Кстати, приятно было замечать, как особенно теплыми компаниями выделялись наши региональные представительства.
Кто-то выбирал отдых более спокойного содержания, хотя в идеале старались совмещать. Была возможность проверить и свои биатлонные навыки - вид спорта у нас особенно любим болельщиками.
А кому-то хотелось настоящего экстрима. В забеге по заболоченной полосе отважилась заявиться и команда "Первого информационного". Сноровка - это качество хорошего репортера. Такой забег мог подчеркнуть подобный талант.
У "Первого информационного" телеканала в этой эстафете почетное третье место.
И все-таки главное, что в такой классный летний день можно было встретиться с коллегами, обсудить личные, вопросы профессии и просто раствориться в дружеской атмосфере.