15-й фестиваль "Вне эфира" проверил представителей медиасферы на талант и сноровку

Юбилейный, 15-й, культурно-спортивный фестиваль "Вне эфира" в последние выходные июля прошел в Минской области. Он собрал белорусское телевизионное и радиосообщество, примерно 800 человек.

Но главное, "Вне эфира" - это возможность для представителей медиасферы отвлечься от трудностей профессии и получить заряд позитива и креатива.

Только в эти дни можно было увидеть представителей белорусского медиасообщества в непривычном для зрителей амплуа. У многих есть такие таланты, которые по своей сути как еще одна профессия. Но в жизни нет мелочей, и все друг друга дополняет.

Ведущими конкурса талантов на фестивале "Вне эфира" выступил неизменный дуэт - Владимир Богдан и Марианна Муренкова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/229e4917-39d8-4b2b-9a2b-a10c312b9681/conversions/2a8b81c5-ece4-40be-938c-a8a3a8ce5672-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/229e4917-39d8-4b2b-9a2b-a10c312b9681/conversions/2a8b81c5-ece4-40be-938c-a8a3a8ce5672-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/229e4917-39d8-4b2b-9a2b-a10c312b9681/conversions/2a8b81c5-ece4-40be-938c-a8a3a8ce5672-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/229e4917-39d8-4b2b-9a2b-a10c312b9681/conversions/2a8b81c5-ece4-40be-938c-a8a3a8ce5672-xl-___webp_1920.webp 1920w

Участники конкурсной программы в формате проекта "Фактор.by" не только демонстрировали зрителю свои способности, но и слушали оценку от весьма искушенного жюри, в составе которого были, например, наставник минувшего сезона "Фактор.by" Владимир Громов и культурный обозреватель "Первого информационного" Лидия Заблоцкая.

Ведущими выступил неизменный дуэт - Владимир Богдан и Марианна Муренкова. Вскоре перед публикой появился ведущий новостей на "Первом информационном" Дмитрий Лобейко, и именно он забрал главный приз этого вечера.

Кульминация открытого художественно-спортивного фестиваля "Вне эфира" получилась, несмотря на легкую непогоду, теплой, душевной и мелодичной. Как прошел и весь день.

"Вне эфира", фестиваль "Белтелерадиокомпании", в этом году проходил 15-й, юбилейный, раз и уже обрел ряд традиций, например, зажжение огня или поднятие Государственного флага.

Сотрудники "Белтелерадиокомпании" на "Вне эфира" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0aa09d9-8773-4ee9-88e2-d58c419360e9/conversions/317b645a-82e1-4991-98bb-c81d3ca8205b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0aa09d9-8773-4ee9-88e2-d58c419360e9/conversions/317b645a-82e1-4991-98bb-c81d3ca8205b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0aa09d9-8773-4ee9-88e2-d58c419360e9/conversions/317b645a-82e1-4991-98bb-c81d3ca8205b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0aa09d9-8773-4ee9-88e2-d58c419360e9/conversions/317b645a-82e1-4991-98bb-c81d3ca8205b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кстати, впервые участниками фестиваля "Вне эфира" стала большая и совершенно разнообразная команда телеканала "Первый информационный", которому только в сентябре 2025 года исполнится год.

Старт фестиваля дали еще накануне открытия, ведь заезжали в неожиданно большой корпоративный лагерь с пятницы.

"Вне эфира" - на сегодня это место, чтобы поговорить с коллегами не о работе, хотя это непросто.

Нина Можейко, корреспондент телеканала "Первый информационный":

"Мы, телевизионщики, вообще всегда, мне кажется, переживаем, нет у нас спокойных моментов, кроме момента, когда мы находимся на "Вне эфира". Но сейчас мы здесь собираем определенный урожай нашей работы за год, обсуждаем это друг с другом. Это не правда, что мы на "Вне эфира" только отдыхаем, мы в том числе говорим о работе".

Нина Можейко на фестивале "Вне эфира" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6bd693d2-cdce-400e-85ab-760c9466a076/conversions/b0a3331f-9df1-4a7c-9f22-a0e2072fdf87-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6bd693d2-cdce-400e-85ab-760c9466a076/conversions/b0a3331f-9df1-4a7c-9f22-a0e2072fdf87-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6bd693d2-cdce-400e-85ab-760c9466a076/conversions/b0a3331f-9df1-4a7c-9f22-a0e2072fdf87-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6bd693d2-cdce-400e-85ab-760c9466a076/conversions/b0a3331f-9df1-4a7c-9f22-a0e2072fdf87-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Новые проекты, может быть, какая-то идея интересная, которую потом наши зрители и слушатели увидят и услышат, - это вполне может родиться здесь", - отметил телеведущий, заместитель генерального продюсера Белорусского радио Максим Угляница.

На церемонии открытия отметили и тех, кто идет вместе с фестивалем "Вне эфира" с самого начала. Кстати, приятно было замечать, как особенно теплыми компаниями выделялись наши региональные представительства.

Кто-то выбирал отдых более спокойного содержания, хотя в идеале старались совмещать. Была возможность проверить и свои биатлонные навыки - вид спорта у нас особенно любим болельщиками.

А кому-то хотелось настоящего экстрима. В забеге по заболоченной полосе отважилась заявиться и команда "Первого информационного". Сноровка - это качество хорошего репортера. Такой забег мог подчеркнуть подобный талант.

У "Первого информационного" телеканала в этой эстафете почетное третье место.