19 августа православные верующие празднуют Преображение Господне

19 августа у православных - большое и светлое торжество: Преображение Господне, или Яблочный Спас.

В церковном календаре это один из 12 самых важных праздников в году. Согласно евангельскому повествованию, в этот день Иисус Христос явил свою божественную сущность и славу своим ученикам.