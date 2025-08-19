3.71 BYN
19 августа православные верующие празднуют Преображение Господне
Автор:Редакция news.by
19 августа у православных - большое и светлое торжество: Преображение Господне, или Яблочный Спас.
В церковном календаре это один из 12 самых важных праздников в году. Согласно евангельскому повествованию, в этот день Иисус Христос явил свою божественную сущность и славу своим ученикам.
Богослужения в храмах сегодня посвящены этому чуду явления Христа на горе Фавор. Люди несут в церкви фрукты, чтобы освятить их и тем самым получить благословение на благополучный, сытый и богатый год.