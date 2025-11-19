Выслушать просьбы, предложения и жалобы, оказать содействие в разрешении волнующих вопросов. 19 ноября сенаторы проводят единый день приема граждан в Гродненской области.

В Сморгонском райисполкоме зампредседателя верхней палаты парламента ведет прием граждан. Такие встречи на местах - регулярная практика для сенаторов.

Выслушивают белорусов, держат вопросы на личном контроле и при необходимости выезжают на места. Уже звучали вопросы об изменении законодательства в сфере назначения пенсий и перерасчета коммунальных услуг, подняли темы здравоохранения и финансовые вопросы.

Большинство из вопросов требуют детального изучения, поэтому предметно определены шаги к разрешению проблем. Также в списке вопросов - арендное жилье и нормализации земельного участка.