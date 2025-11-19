19 ноября в Беларуси отмечается День ракетных войск и артиллерии

Ракетные войска и артиллерия остаются одним из основных компонентов огневой мощи армии, выполняющим задачи по поражению живой силы, техники и укреплений противника. Об этом рассказал начальник ракетных войск и артиллерии военным журналистам.

Руслан Чехов, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Беларуси:

"Наши ракетные войска пополнились оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер", реактивной системой залпового огня "Полонез-М". Мы модернизировали реактивные системы залпового огня "Ураган" и продолжаем их модернизацию, а также самоходные артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня БМ-21. Идет работа по созданию отечественной радиолокационной станции контрбатарейной борьбы, а также продолжается работа по совершенствованию систем управления".

